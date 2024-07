Brauchtum in Schermbeck Bunte Holzscheibe erinnert an Dammer Schützenkönig

Zum Brauchtum des Schützenvereins Damm gehört auch das Aufhängen einer Königsscheibe. Sie soll die kommenden Generationen daran erinnern, dass in diesem Haus einmal ein Schütze wohnte, der den besten Schuss auf diese Scheibe abgab – und dadurch König in Damm wurde. Am Samstagabend kamen zahlreiche Nachbarn, Freunde und Vorstandsmitglieder des Schützenvereins zur Dammer Heikant, um das Aufhängen der Königsscheibe am Haus des Königs Karsten Ufermann mitzuerleben.