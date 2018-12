In Schermbecks Ludgeruskirche : Musikalisches Geschenk am Stephanus-Tag

Auch in diesem Jahr sang der Kirchenchor am zweiten Weihnachtstag eine bedeutende Messe. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Der Kirchenchor Cäcilia sang Charles Gounods „Messe Breve No. 7“. Einen festlichen Abschluss der Weihnachtstage bescherten die Sänger und Gastmusiker den Besuchern des Gottesdienstes am zweiten Weihnachtstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Mehr Besucher als bei der Christmette am Heiligabend kamen in die Ludgeruskirche, wo ihnen der Chor und die Essener Philharmonie ein musikalisches Weihnachtsgeschenk der Extraklasse bescherten. Die Gesamtleitung übernahm der Kirchenmusiker Josef Breuer, der ein halbes Jahr vor seinem Eintritt in den Ruhestand als Chorleiter und Organist mit Unterstützung von 15 Gastsängern aus der Region eindrucksvoll unter Beweis stellte, dass Musik in der Ludgeruskirche eine weit über Schermbecks Grenzen hinaus bekannte Funktion zum Lobe des Schöpfers übernehmen kann. Der mehrfache Wechsel zwischen dem Dirigentenpult im Altarraum und der Orgelbank auf der Orgelempore verlangte Breuer ein recht sportliches Programm ab.

In den vergangenen Wochen hatte der Chor intensiv für die Gestaltung der Weihnachtsmesse geprobt. Zum Einzug erklang das Weihnachtsoratorium des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns (1835-1921). Der Kirchenmusik hat er sich in besonderer Weise gewidmet. Dazu gehört auch das „Oratorio de Noël“, das Ende der 1850er Jahre entstand und seine Uraufführung am 15. Dezember 1869 in der Pariser Kirche La Madeleine erlebte. In seinem Weihnachtsoratorium hat Camille Saint-Saëns Texte aus den Alten und dem Neuen Testament vertont. Das Frühwerk erinnert an den weichen Klassizismus eines Mendelssohn. Aus dem zehnteiligen Werk hatte Josef Breuer drei ausgewählt, das „Prélude“ im Stil von Sebastian Bach, das Duo „Benedictus“ und das abschließende „Tollite Hostias“ mit seinem majestätischen 4/4-Takt.

Zum Kyrie, Gloria, Sanctus und Agnus Dei griff Josef Breuer auf Charles Gounods (1818-1893) Orchester-Messe „Messe breve No. 7“ zurück. Kirchenkompositionen nahmen in Gounods Werk einen breiten Raum ein. Zu den 15 Messen, die er komponierte, gehörte auch die „Messe Solonnelle“ aus dem Jahre 1855, die von Cäcilia bereits aufgeführt wurde. Diesmal brachten die Sänger die „Messe Breve No. 7“ zu Gehör, die in einer Erstfassung im Jahre 1877 erschien und 1890 in der Bearbeitung für Soli, vierstimmigen gemischten Chor und Orgel.

Da Gounod für seine Messe kein Credo komponiert hat, griff Josef Breuer auf Johann Sebastian Bachs „Sinfonia Nr. 10“ zurück. Sie stammt aus dem sechsteiligen Weihnachtsoratorium, dessen einzelne Kantaten sich mit kirchlichen Vorgängen der Weihnachtszeit befassen.

Um das anspruchsvolle Programm aufführen zu können, benötigte der Chor Unterstützung von außen. Nach den guten Erfahrungen mit Gastsängern seit 1995 wurden auch diesmal wieder Gastsänger angeworben. „Durch eine große Sängerschar“, so Josef Breuer, „werden die Werke noch prächtiger und beeindruckender für uns als Interpreten und natürlich auch für die Zuhörer.“ Als Solisten konnte Josef Breuer die Sopranistin Katja Müller ebenso gewinnen wie den Tenor Stoyan Milkov und den Bass Swen Westfeld.

Die seit Jahren bestehende gute Zusammenarbeit mit der Essener Philharmonie wurde auch in diesem Jahre beibehalten; deren Instrumentalisten unterstützten als Orchester die Sänger.