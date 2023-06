Schermbeck Kinder verabschieden Kaiser mit Rosen

Zweieinhalb Jahre lang war Desirée Kaiser als Pastoralreferentin in der Ludgerusgemeinde tätig. Die werdende Mutter möchte nach der Geburt ihres ersten Kindes auch in Elternzeit gehen. Deshalb hat sie schon zeitig dem Bistum Münster die Gelegenheit geboten, eine schnelle Nachfolgeregelung zu suchen. „Es sollte vor allem keine Hängepartie für die Kirchengemeinde geben, erläuterte Desirée Kaiser ihr zeitigen Kontakte mit dem Bistum, die zu einer zeitnahen Ausschreibung für die Stelle führten. Am Pfingstmontag wurde Desirée Kaiser im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst feierlich verabschiedet. Den Gottesdienst gestalteten die Pfarrer Daniel Wiegmann, Hans Herzog und der Presbyter Andreas Buschmann zusammen mit dem Pastor Xavier Muppala und Desirée Kaiser. Für die musikalische Untermalung sorgten der von der Kirchenmusikerin Nicola Kotulla-Kozole geleitete „Da capo“ – Chor und zahlreiche Schulkinder und Erstkommunionkinder mit ihrem „Das wünsch ich dir“-Lied.