So weit sind die Planungen : Kiliangilde Altschermbeck plant Schützenfest für 2022

Am Sonntag nahmen 45 Mitglieder der Kiliangilde Altschermbeck an der Generalversammlung teil. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Corona-Pandemie bremste die Schützen aus Altschermbeck mächtig aus. Für das kommende Jahr gehen sie jedoch fest davon aus, dass ein Fest mit Umzug, Kirmes und Zelt möglich ist. Am Sonntag fand die Generalversammlung statt.

Die Enttäuschung war groß. „In diesem Jahr war vieles anders!“, stellte der Präsident Gregor Zens fest, als er am Sonntagmorgen im Beisein des Königs Bernd Becker und der beiden Ehrenherren Berthold Bienbeck und Werner Besten 45 Mitglieder der Kiliangilde Altschermbeck zur Generalversammlung in der Gaststätte Nappenfeld’s begrüßte und Rückschau auf das Vereinsjahr 2020/21 hielt. Das Jahr war überschattet vom Tod Ralf Sühlings, der in der Saison 2016/17 im Königreich Altschermbeck regierte, und vom Tod mehrerer Schützen.

Das vom zweiten Schriftführer Thorsten Buchholz erstellte Protokoll der Jahresaktivitäten verlas der erste Schriftführer Stefan Linden. Es war ein Jahr, in dem sich wenig ereignete, weil sich die Vereinsplanungen an den Vorgaben der Politik – und somit den Corona-Vorgaben – orientieren mussten. Es wurde permanent auf Sicht gesteuert. Zufrieden zeigten sich die Kilianer über die Bereitschaft ihres Königspaares Bernd Becker und Ulla Bienbeck, mit ihren Ehrenpaaren Werner Besten/Petra Becker und Berthold Bienbeck/Petra Besten zwei weitere Regentschaftsjahre zu starten. Die beiden Feldmessen in den Jahren 2020 und 2021 waren gut besucht. Anstelle der traditionellen Schützenfeste wurde den Schützen im Jahre 2020 eine Rundfahrt des Throns zu den Untertanen des Königreiches Altschermbeck geboten und im Jahre 2021 nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal ein Frühschoppen bei Nappenfeld’s.