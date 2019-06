Marsch durch Schermbeck : Trommeln fürs Kilian-Fest

Mit Trompeten und Trommeln durch die Gemeinde. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Großes kündigt sich in Schermbeck und Altschermbeck ab: Die Altschermbecker Kilianer haben mehrere Wochen vor Kilian begonnen, durch Trommler auf ihr dreitägiges Schützenfest aufmerksam zu machen, das in der Zeit vom 15. bis 17. Juli im Festzelt an der Freudenbergstraße gefeiert wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das amtierende Königspaar René Kemper und Miriam Dräger stand kürzlich mit seinem Throngefolge ebenso Spalier wie Vorstandsmitglieder und das Offizierskorps, als ein Dutzend junger Blasmusiker von der Gaststätte Nappenfelds aus loszogen, um die Bevölkerung fürs größte Schermbecker Volksfest einzuladen.