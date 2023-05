Schermbeck Wenig Chancen für einen Weselerwalder Unternehmer

Sein erneuter Bauantrag strebt einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan an. „Ich beabsichtige, durch den Bebauungsplan mein Grundstück nutzbar zu machen und den Umzug der Schanzmann GmbH & Co.KG-Ingenieurgesellschaft aus dem Außenbereich in ein Gewerbegebiet zu ermöglichen“, sagt er. Die besagte Schanzmann GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Kleinlosen Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH und steht im mehrheitlichen Eigentum der Brüder Jan und Hendrik Kleinlosen. Das Unternehmen besteht seit 1988, wurde von den Brüdern 2014 übernommen und kontinuierlich erweitert. Im Moment sind 22 Mitarbeiter beschäftigt. Bei guter konjunktureller Entwicklung wird in naher Zukunft beabsichtigt, den Mitarbeiterstand auf etwa 30 Personen zu erhöhen.