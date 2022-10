Umweltschutz in Schermbeck : Förderverein der Grundschule erhält Klimaschutzpreis

Umweltschutz in Schermbeck

Schermbeck Der Förderverein des katholischen Teilstandorts organisierte die Gestaltung von 150 Nistkästen. Dafür wurde er nun ausgezeichnet. Wie genau das Projekt aussieht und wer hinter der Auszeichnung steckt.

Zu den mehr als 8.000 Empfängern des Klimaschutzpreises, die seit 1995 von der heutigen Firma Westenergie (ehemals innogy) ausgezeichnet wurden, gehört jetzt auch der Förderverein des katholischen Teilstandorts der Schermbecker Grundschule . Am Donnerstag, 20. Oktober, überreichte Dirk Krämer als Kommunalbetreuer von Westenergie den Fördervereins-Mitgliedern Ann-Christin Rexforth, Sabrina Greiwe, Katharina Wachtmeister und Christine Ufermann eine Urkunde. Zusätzlich konnten sich die Akteure des Gemeinschaftsprojektes über 1.000 Euro als Anerkennung für ihr geplantes klimafreundliches Handeln freuen.

Zu den ersten Gratulanten gehörten Bürgermeister Mike Rexforth und die neue Klima- und Umweltschutzmanagerin Freya Jockenhövel, die am 1. September die Nachfolge von Thomas Heer und Karolina Theißen antrat. „Der Klima- und Umweltschutz hat in unserer Kommune einen hohen Stellenwert“, betonte der Bürgermeister, als er Freya Jockenhövel vorstellte.

Konzept Die Folgen des Klimawandels sind heute zu beobachten, auch lokal in Schermbeck. Um sich dem entgegenzustellen, hat die Verwaltung bereits im Jahr 2014 ein Integriertes Klimaschutzkonzept verabschieden lassen.

Die Recklinghäuserin hat in diesem Jahr ihr Master-Studium im Fach Biologie beendet. Sie gehörte zu den mehr als 30 Bewerbern für die Stelle im Schermbecker Rathaus. „Sie war mit Abstand die beste Bewerberin mit der besten Performance“, berichtete Rexforth von der Beurteilung des fünfköpfigen Gremiums.

Der Förderverein erhielt den Klimaschutzpreis für sein Engagement beim Familientag „Schermbeck malt bunt“ am 28. August dieses Jahres. Norbert Grewing von der Schreinerei Grewing und Dennis Wischerhoff von der Dachdeckerei Wischerhoff lieferten 150 Rohlinge für Nistkästen für Zaunkönige und Rotkehlchen. Jeder Rohling konnte von den Besuchern für eine Spende in Höhe von fünf Euro erworben werden. Der Förderverein organisierte den Zusammenbau der Nistkästen und deren Bemalung. So kamen 750 Euro zusammen. Die beiden Unternehmer stockten den Betrag auf 1.000 Euro auf. Der Förderverein versorgte die Besucher außerdem mit Kuchen, Waffeln und Getränken.