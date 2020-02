Presbyther-Wahl in Gahlen : Ehrenamtlicher Dienst für die Kirche

Im Gemeindehaus an der Kirchstraße stellten sich die 17 Kandidaten für die Presbyteriumswahl am 1. März vor. Foto: Helmut Scheffler

Gahlen Im Rahmen einer von Pfarrer Christian Hilbricht geleiteten Gemeindeversammlung stellten sich im Gemeindehaus an der Kirchstraße die Kandidaten für die Presbyteriumswahl vor, die am 1. März in beiden Wahlbezirken der Evangelischen Kirchengemeinde Gahlen stattfindet.

Im Wahlbezirk I (Gahlen-Dorf) sind sechs Stellen zu besetzen. Sieben Kandidaten haben sich gemeldet. Frank Abelt, 55 Jahre, Kaufmännischer Angestellter; Kornelia Benninghoven, 59, Bäuerin; Kathrin Fengels, 33, Ökotrophologin; Henning Horstkamp, 46, Elektroinstallationsmeister; Anna-Lena Konert (-Mettler), 34, Grundschullehrerin; Anke Püschl, 52, Verwaltungsangestellte.

Im Wahlbezirk II (Friedenskirche Dorsten-Hardt) sind ebenfalls sechs Stellen zu besetzen. Hier gibt es acht Kandidaten. Dirk Fröscher, 58, Gärtnermeister; Sandra Hantschel, 52, Speditionskauffrau; Jennifer Danielle Heiming, 22, Logopädin und Studentin im Bereich Therapie- und Gesundheitsmanagement; Volker Korb, 54, Bankkaufmann; Isabell Nadine Meyer, 44, Touristikkauffrau; Stefan Scholten, 52, Raumausstattermeister; Rita Spickermann, 47, Hausfrau; Nico Wischerhoff, 23, Fachkraft für Veranstaltungstechnik.

Zum Presbyterium gehören auch zwei beruflich Mitarbeitende. Da nicht mehr beruflich Mitarbeitende vorgeschlagen wurden, als Stellen zu besetzen sind, gelten Patrick Potthast, 33, Jugendleiter der Evangelischen Kirchengemeinde Gahlen, und Küsterin Annegret Engelmann, 55, bereits jetzt als gewählt. Im Wahlbezirk I finden die Wahlen am 1. März zwischen 10.45 und 18 Uhr im Gemeindehaus statt. Zwischen 9.30 und 18 Uhr kann im Wahlbezirk II im Gemeindehaus neben der Friedenskirche Hardt gewählt werden. Wahlberechtigt sind alle, die konfirmiert oder mindestens 16 sind. Voraussetzung für die Wahlberechtigung ist die Eintragung im Wahlverzeichnis, das noch bis zum 23. Februar im Gemeindebüro ausliegt.

Mit einer Wahlbenachrichtigungskarte werden alle Wahlberechtigten persönlich eingeladen. Briefwahl ist auf persönlichen Antrag hin möglich. Der Antrag muss bis zum 26. Februar eingegangen sein.