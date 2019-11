Konzert in Schermbecker Gesamtschule : Junge Musiker beeindrucken ihr Publikum

Schermbeck Die Volksbank bot zum zehnten Mal den Wettbewerb „Junge Klassik“ an. In der Gesamtschul-Aula wurden tolle Leistungen gezeigt.

Ein großes musikalisches Potenzial steckt in der Jugend der Gemeinde Schermbeck. Davon konnten sich die Besucher des Konzertes „Junge Klassik“ am Sonntagnachmittag in der Aula der Gesamtschule überzeugen, das zum zehnten Mal veranstaltet wurde. Teilnehmen konnten Kinder und Jugendliche bis einschließlich 19 Jahre, die in Schermbeck wohnen oder eine Schermbecker Schule besuchen. Es durften Instrumentalstücke der ernsten Musik vorgetragen werden. Dabei waren moderne Kompositionen ebenso möglich wie klassische Stücke.