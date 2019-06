Aktionstag in Schermbeck : Spaß, Sport und Spiel mit Ludgerus

Schermbeck Jugendliche der Schermbecker Ludgerusgemeinde erlebten einen gemeinsamen Aktionstag mit vielen spannenden und lustigen Angeboten.

In der Regel treffen sich die verschiedenen Jugendgruppen der Katholischen Kirchengemeinde St. Ludgerus nicht zu gemeinsamen Veranstaltungen. Deshalb lud Pastor Xavier Muppala nach zweijähriger Pause zum dritten Male alle Jugendlichen zu einem gemeinsamen Jugendaktionstag ein. Während bei den bisherigen Aktionstagen im Verlauf des Festes zwei oder drei Orte aufgesucht werden mussten und dadurch der Kontakt untereinander relativ schwierig war, trafen sich diesmal alle auf dem Gelände des Pfadfinderheimes am Prozessionsweg. Da blieb neben Spiel, Sport und künstlerischen Aktivitäten reichlich Zeit, um – gruppenübergreifend – miteinander zu plaudern und so einander besser kennenzulernen. Zur Eröffnung des mehrstündigen Festes kam auch Bürgermeister Mike Rexforth, der bei Pfarrfesten in seiner Kinderzeit miterlebte, wie noch Negerkusswurfmaschinen eingesetzt wurden, die Versteigerung eines Schweines anstand und Ringe geworfen wurden.