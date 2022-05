 Jürgen Aehling ist jetzt neuer Ehrenschütze : Altschermbecker Kilianer stellen Weichen für die Saison

Schermbeck Die Altschermbecker Kilianer freuen sich riesig auf ihr traditionelles Schützenfest am zweiten Juli-Wochenende. Die Planungen dafür laufen auf Hochtouren. Schon jetzt starteten sie offiziell in die neue Saison.

In der Gaststätte Nappenfelds starteten die Altschermbecker Kilianer im Beisein ihres Königs Bernd Becker, der Ehrenpräsidenten Hubert Timmermann und Andreas Hülsdünker und des Ehrenschützen Heiner Flammer offiziell in die neue Saison. In der vom Präsidenten Gregor Zens geleiteten Versammlung verlas Schriftführer Thorsten Buchholz zum letzten Male einen Geschäftsbericht, den er mit dem Satz einleitete: „Alles war anders in den letzten zwei Jahren: Planen, Abwarten, Verwerfen, Neuplanen, Abwarten und so weiter.“ Viele Aktivitäten hätten coronabedingt ausfallen müssen. Umso mehr Freizeit investierten die Kilianer in die Neugestaltung des Kreisverkehrs an der Freudenbergstraße und des Umfeldes der Kilian-Gedenkstätte.