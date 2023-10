Johanna Schierenbeck feiert heute ihren Geburtstag Auch mit 95 Jahren noch sportlich aktiv

Dass Johanna Scierenbecke mit ihrem Nachnamen an eine frühere Schreibweise des Ortes Schermbeck erinnert, kann sie sich nicht erklären, zumal ihr Mann von Bremen kam. Der älteste Name Schermbecks aus dem Jahre 799 hieß „Scirenbeke“. Wenige Jahre vor der Stadterhebung im frühen 15. Jahrhundert hieß der Ort „Schierenbeke“. Vielleicht erinnert der Name auch an den Ort Schermbeck im niedersächsischen Landkreis Schaumburg, dessen Flussnamen noch heute „Schermbeeke“ heißt.