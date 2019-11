Schäden in Schermbeck : Jäger warnen vor Wildschweinplage

Schermbeck Wegen des Wolfes rotten sich das Schwarzwild zusammen – es gibt kaum noch Niederwild.

In den Schermbecker Jagdrevieren rotten sich immer mehr Wildschweine zusammen. Die Zahl der Tiere nimmt ein solches Ausmaß an, dass die Jäger inzwischen von einer Plage sprechen. Die Problematik war jetzt Thema bei der Versammlung der Jagdgenossenschaft Schermbeck-Gahlen. Über die Situation der Jagd in seinem Revier berichtete dort Jäger Uwe Sander. Gegen den starken Anstieg der Schwarzwild-Population kämen die Jäger nicht mehr an, sagte er. Sander berichtete von Rotten zwischen zehn und 20 Wildschweinen, die aus Richtung Dorsten ins Gahlener Revier drängten. Den Rotwild-Abschuss haben die Jäger erfüllt. Die Jagd auf Niederwild lohne sich nicht mehr, zumal die Bestände stark geschrumpft seien.