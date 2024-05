Ortstermin an der Kirchstraße Gahlener Integrationsforum besichtigt die Container für Flüchtlinge

Die Flüchtlingsunterkunft an der Gahlener Kirchstraße wird zwar frühestens in vier Wochen belegt werden können, aber das Gahlener Integrationsforum nahm am Donnerstagnachmittag an einer Besichtigung der Container teil, zu der Bürgermeister Mike Rexforth eingeladen hatte und an der mehrere Fachbereichsleiter teilnahmen.