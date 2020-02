In St. Ludgerus Schermbeck : Indische Messe zum Jubiläum

Die von den Pastoren Xavier Muppala und Klaus Honermann in Zusammenarbeit mit Diakon Karl Haßlinghaus (v.r.) zelebrierte Messe wurde um indische Symbole, Gesten und Tänze ergänzt. Foto: Lars Fröhlich

Schermbeck Pastor Xavier Muppala wurde vor 20 Jahren zum Priester geweiht. Das wurde jetzt in der Ludgerus-Kirche gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Mit einer indischen Messe feierte die Ludgerus-Gemeinde am Sonntag in der Ludgerus-Kirche das 20-jährige Priester-Jubiläum ihres Pastors Xavier Muppala.

Zur Feier des Tages trug er eine Stola mit Schäfchen-Motiven, die ihm die Schermbecker Paramenten-Stickerin Hanni Iwanowsky zum Jubiläum geschenkt hatte. Zur musikalischen Untermalung der Messfeier trug der Chor „da capo“ bei. Die von den Pastoren Xavier Muppala und Klaus Honermann in Zusammenarbeit mit dem Diakon Karl Haßlinghaus zelebrierte „Messe des Lateinischen Ritus“ wurde um indische Symbole, Gesten und Tänze ergänzt, die nicht zu einer besonderen Religion, sondern zur Kultur und den Traditionen Indiens gehören.

Info Viele Kontakte zu der alten Heimat Hilfe für Indien In den zurückliegenden sieben Jahren hat Pastor Muppala in mehrfacher Weise dazu beigetragen, Kontakte zwischen der Ludgerusgemeinde und seiner indischen Heimat herzustellen. Mehrere Reisen hat er organisiert. Dank der finanziellen Unterstützung der Schermbecker konnten mehrere Projekte realisiert werden: ein Kirchbau, eine Nähschule und ein Wasserprojekt. Regelmäßig werden zwei Schulen unterstützt.

Für den tänzerischen Part konnte Muppala die Hamburgerin Anna Grover gewinnen, die auf längeren Reisen nach Indien tief in die Kultur des Landes eintauchte und an der Schweizer Nateschwara Akademie von der Lehrmeisterin Shrimati Guruji Vijaya Rao den Pandanallur-Stil des Bharata Natyam in der traditionellen Methode des Guru-Shishya-Parampara erlernte.

Die Opfergaben wurden in einer Prozession von Nico Böing, Klaus P. Optenhövel, Celina Schulte-Loh, Maria Jöhren, Theo Diekhoff und Annette Haddick zum Altar gebracht. Wasser, Globus, Hirtenstock, Brot und Wein, Blumen und ein Medikament wurden als Symbole für das Universum und die Menschheit zu Gott zurückgebracht.

Nach der Messe lud Pastor Muppala zum Empfang in die Bücherei an der Erler Straße ein. Vertreter verschiedener kirchlicher Gruppen verbanden ihre Glückwünsche oder Geschenke mit einem Dank für die inzwischen siebenjährige gute Zusammenarbeit.

Der jetzt 46-jährige Geistliche wurde in der Stadt Nalgonda in der südindischen Provinz Andhra Pradesh geboren. Dort wuchs er mit seinen vier Brüdern und zwei Schwestern auf. Nach dem Abitur im Jahre 1989 studierte Xavier Muppala Theologie an der Jesuitenuniversität Pune. Sein ältester Bruder ist ebenfalls Priester, die älteste Schwestern ist eine Ordensfrau, die übrigen Schwestern sind – wie der Vater – Lehrer. Im Rahmen eines Zusatzstudiums schrieb er sein Masterarbeit über englische Literatur.

Nach der Priesterweihe am 30. Dezember 1999 durch Bischof Govindu Joji war Muppala neun Monate lang Kaplan an einer christlichen Kirche im Bistum Nalgonda. Zwischen November 2000 und Mai 2001 folgte die Tätigkeit als Kaplan in einer anderen Gemeinde im selben Bistum, bevor er im Mai 2001 Pfarrer in Dondapad wurde, wo er auch eine Kirche baute. Von Mai 2005 bis Dezember 2007 studierte er an der Universität in Neu-Delhi Moraltheologie. Das Studium schloss er im Dezember 2007 mit dem Lizentiat ab. Von Januar 2008 bis Februar 2013 unterrichtete er junge Priesteramtskandidaten im Priesterseminar im Fach Moraltheologie.

„Ich wollte ganz gerne einmal eine neue Kultur kennenlernen“, begründet Xaxier Muppala seinen Fortgang aus Indien. Da sein Freund zehn Jahre lang in Deutschland arbeitete, entschied Muppala sich ebenfalls für Deutschland. Er wurde dem Bistum Münster zugewiesen. Am 28. August 2013 ließ das Bischöfliche Generalvikariat Münster auf der Homepage des Bistums mitteilen, dass „Bischof Dr. Felix Genn Herrn Kaplan Xavier Muppala zum Kaplan in Schermbeck St. Ludgerus ernannt“ habe. Am 8. September 2013 wurde Muppala während eines Gottesdienstes in der Ludgeruskirche als Nachfolger von Pater Antony vorgestellt.