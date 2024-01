In der Schermbecker Georgskirche Zum Abschluss der Reihe gibt es ein Benefizkonzert

Eine fünfteilige Konzertreihe ist geplant, die am Sonntag, 28. Januar, um 17 Uhr mit dem Konzert des Trios Cannelle in der Georgskirche beginnt. Das Leipziger Trio Karolina Trybala (Gesang, Percussion), Lora Kostina (Klavier) und Shir Ran Yinon (Violine) lädt unter dem Motto „Von Lust und Last des (Frau-) Seins“ ein zu einer faszinierenden Zeitreise in die schillernde Epoche der 1920er-Jahre. In ihrem Konzertprogramm befassen sich die Musikerinnen mit der Rolle der Frau im Kontext des gesellschaftlichen und politischen Wandels dieser Zeit - einer Zeit zwischen Überschwang und Abgrund, mit Liedern getränkt, mit feurigen Liebeserklärungen und scharfer Zeitkritik, einer Welt der Intellektuellen, der Ganoven, der jüdischen Babuschkas und Femmes fatales.