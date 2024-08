Historische Ansichtskarte gefunden Für fünf Pfennig über die Lippe

Manchmal ist der Zufall behilflich. Beim Durchblättern der Ansichtskarten eines Bocholter Antiquitätenhändlers entdeckte eine Dammerin am Sonntag beim Besuch der Weseler PPP-Tage eine Ansichtskarte von Schermbeck. Die Karte mit der Aufschrift „Partie an der Lippe-Fähre“ wurde im Schermbecker Verlag Paul Köster gedruckt und erinnert an ein längst vergangenes Kapitel der Schermbecker Verkehrsgeschichte. Sie ist bereits über 90 Jahre alt.