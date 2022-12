Hilfsbereitschaft in Schermbeck Wie eine Gemeinde die Ukraine unterstützt

Der Angriff Russlands auf den Nachbarstaat am 24. Februar 2022 war zugleich der Start für die bis zur Jahreswende währenden weltweiten Nachrichten. Die Folgen des Krieges waren auch in Schermbeck bis in die einzelnen Familien hinein spürbar. Die Preissteigerungen wurden in allen Geschäften registriert. An den Tankstellen zwischen Weseler Straße und Dorstener Straße schossen die Benzinpreise in die Höhe. Die Inflationsrate stieg mächtig an und sorgte für enorme Preissteigerungen für Energie und Lebensmittel, während die Zinsen bei beiden Banken auf Werten unter einem Prozent beharrten. Jeder einzelne Steuerzahler erlebt seit etwa 300 Tagen, dass mit seinem Geld eine Kriegsmaschinerie angeheizt wird, statt weltweit für Lebensmittel zu sorgen, damit nicht Millionen Menschen einen Hungertod erleiden müssen.