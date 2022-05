Zustand war sehr schlecht : Heimatverein Weselerwald enthüllt neuen Wegweiser

Der neue Wegweiser im Ortsteil Weselerwald wurde an der Kreuzung von Malberger Straße, Wachtenbrinker Weg und Schultenweg enthüllt. Foto: Helmut Scheffler

Weselerwald Die hölzerne und frisch renovierte Orientierungshilfe kommt nun mit neuen Hinweisen daher. Sie führt auch zu den Windrädern. Das hängt mit dem Sponsor zusammen, der das Projekt mit 1500 Euro unterstützte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Auch an hölzernen Wegweisern geht der Zahn der Zeit nicht spurlos vorbei. Irgendwann ist die Aufschrift nicht mehr deutlich zu erkennen, sodass die Funktion verloren geht. Der Wegweiser an der Kreuzung von Malberger Straße, Wachtenbrinker Weg und Schultenweg im Schermbecker Ortsteil Weselerwald wurde schon mindestens zweimal erneuert. Wann die erste Ausführung errichtet wurde, ist nicht genau zu sagen. „Als ich in den frühen 1960er-Jahren die Dämmerwalder Schule am Schultenweg besuchte, stand schon ein Wegweiser an der Malberger Straße“, sagt der stellvertretende Heimatvereinsvorsitzende Heinz-Erich Ohletz.

Diese Erstausgabe zeigte irgendwann so große Schäden, dass die nebenan wohnende Familie Arnold und Franziska Becker eine Erneuerung in eigener Regie übernahmen. Doch in den vergangenen Jahren wurde der Wegweiser nun immer unansehnlicher, sodass der Heimatverein Weselerwald und Umgebung auf die Suche nach Sponsoren ging. Fündig wurde man bei der im Zuge der Errichtung von vier Windenergieanlagen in der Nähe des Lühlerheims im Jahr 2018 gegründeten Stiftung im Windpark Schermbeck-Lühlerheim, eine Tochter der SL Naturenergie Stiftung.

Im Jahre 2019 stellte der Vorstand des Heimatvereins Weselerwald einen Förderantrag. Der Vergabeausschuss der Stiftung bewilligte 1500 Euro. Zusammen mit einem Eigenanteil des Heimatvereins in Höhe von etwa 1800 Euro und Eigenleistungen war die Finanzierung des neuen Wegweisers gesichert. Die Brüner Tischlerei Hemsteg & Söhne erstellte den Rohkörper des Wegweisers. Für den Anstrich sorgten die Malermeister Fabian und Pascal Paus aus Bricht.

„Im letzten Jahr haben fleißige Helfer unter Auflagen bereits das Fundament erstellt“, berichtete die Heimatvereinsvorsitzende Maike Beckmann am Samstag im Rahmen der offiziellen Enthüllung des Wegweisers. Ihr besonderer Dank galt Karl Westerhuis, Heinz-Erich und Angela Ohletz, Ingo Korthauer, Dietmar und Ansgar Beckmann, die unter der Aufsicht von Franziska Becker gearbeitet haben. Heinz-Erich und Oliver Ohletz sorgten für das Aufrichten des Wegweisers. Den Dank an die Stiftung nahm Bobby Daniels als Mitarbeiter der Unternehmenskommunikation der Firma SL Windenergie entgegen.

Am Ende der Gruß- und Dankesworte bat Maike Beckmann die Schulkinder Katharina Walke, Finja Walke, Ansgar Beckmann und Henning Eimers, den Wegweiser zu enthüllen. Die weißen Schriftzüge sind schon von weitem zu erkennen. Wer nach Norden über den Schultenweg radeln möchte, muss dem Hinweis „Nach Raesfeld“ folgen. In entgegengesetzter Richtung gelangt man „Nach Drevenack“ und – wie ein neuer Hinweis zeigt – „Zu den Windrädern“. Wer nach Damm oder Schermbeck gelangen möchte, muss nach Osten fahren. In westlicher Richtung gelangt man „Nach Brünen“.