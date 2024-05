Brauchtum in Schermbeck-Gahlen Tanz und Gesang unter dem Maibaum

Bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein banden Mitglieder des Gahlener Heimatvereins (HV) am Tag vor dem Maifeiertag auf dem Parkplatz Törkentreck einen Maikranz aus Thuja-Zweigen, die sie bereits am Montag von der Baumschule Friedrich Großblotekamp bekommen hatten. Als Mitglieder der HV-Gruppe „Gohlens godde Geister“ sorgten Stefan Krüger, Malte Blomeier, Rainer Zeppen, Hermann Heiligenpahl, Horst Henkel, Claus Matrose, Ludger Jansen, Markus Walbrodt und Wolfgang Jörgens für einen schmucken Kranz. Auch Frauen und Kinder halfen bei der Befestigung von farbigen Bändern am Kranz.