Schermbeck Heimatshoppen mit Musik und Modenschau

Auch in diesem Jahr veranstalten die niederrheinischen Industrie- und Handelskammern zwei Aktionstage „Heimatshoppen“. Zu den zahlreichen Werbegemeinschaften (WG), die sich in den Kreisen Wesel und Kleve sowie in der Stadt Duisburg am diesjährigen Heimatshoppen beteiligen wollen, gehört auch die Schermbecker, die sich für den Freitag, 8. September entschieden hat und die Aktion nicht auf einen zweiten Tag ausweitet.