Riesige Fundgrube für die Ortsgeschichte : Das unbekannte Erbe eines fleißigen Heimatforschers

Bricht/Schermbeck Vor 50 Jahren starb der Brichter Heimatforscher Arnold Maas. In einer ausgesprochenen Fleißarbeit sichtete er über viele Jahre für die Gemeinde Schermbeck wichtige Quellen, sammelte Fotos und schrieb Bücher. Sein Erbe ist meist unbekannt.

Der auf dem Maas-Hof in Bricht am 23. Oktober 1896 geborene Arnold Maas besuchte erst die Schermbecker Volksschule, anschließend das Weseler Jungen-Gymnasium, diente als Artillerist des 43. Regiments an der Westfront und begann nach der Rückkehr das Studium der Veterinärmedizin in Gießen und Berlin. Von 1927 bis 1955 hat Arnold Maas der Veterinärverwaltung in wichtigen Stellungen gedient. 1955 wurde er Leiter der Abteilung Wissenschaftlicher Erfahrungsaustausch am Forschungsinstitut für Impfstoffe in Dessau.