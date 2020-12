Schermbecker Rat tagt : Haushaltsausgleich soll schon 2022 gelingen

Zu den größten Investitionsposten im Etatentwurf gehört der Bau einer Mobilstation am Rathaus für 1,4 Millionen Euro. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Im Schermbecker Gemeinderat wurde der Haushaltsentwurf für 2021 vorgestellt. Kämmerer Frank Hindricksen ist trotz der Corona-Krise zuversichtlich, in naher Zukunft einen ausgeglichenen Etat zu präsentieren.

Am Dienstag verwies der Schermbecker Gemeinderat den mehr als 900 Seiten umfassenden Haushaltssatzungsentwurf für das Jahr 2021 zur Beratung an die Fachausschüsse und an den Haupt- und Finanzausschuss. Nach den Beratungen der Satzung in den einzelnen Ratsfraktionen und in den Ausschüssen soll der Haushalt in der Ratssitzung am 10. März verabschiedet werden.

Ursprünglich wollte der Kämmerer Frank Hindricksen den Haushaltsentwurf schon im Oktober vorlegen. Weil aber zu diesem Zeitpunkt noch wichtige Orientierungsdaten fehlten, entschied er sich für eine Verschiebung. Bezüglich des mittelfristig angestrebten Haushaltsausgleichs geht der Kämmerer von einem Ausgleich im Jahre 2022 aus. Im vergangenen Jahr prognostizierte der Kämmerer noch einen Ausgleich im Jahre 2023. Der Ausgleich muss auf jeden Fall bis 2023 erreicht werden, weil Kommunen mit einem Nothaushalt unter die rigide Aufsicht eines externen Sparkommissars gestellt werden.

Hindricksen setzt auf die seit Jahren bewiesene Haushaltsdisziplin der Politiker. Im Rückblick auf das Jahr 2020 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 300.000 Euro verbucht. Positiv bewertete Hindricksen die Entwicklung der Gewerbesteuer. Trotz der Belastungen, die durch das Coronavirus entstanden, stieg im Jahre 2020 die Gewerbesteuer um 200.000 Euro gegenüber dem Planungsansatz in Höhe von 6 Millionen Euro. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde ein Rückgang auf 7,7 Millionen Euro registriert, um 80.000 Euro schrumpfte der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf 790.000 Euro.

Kämmerer Frank Hindricksen Foto: Helmut Scheffler

Mehrere Förderungen wurden im Jahre 2020 nicht in Anspruch genommen. Dazu gehörten der Breitbandausbau, die Renaturierung des Schermbecker Mühlenbachs, die Umgestaltung des Soziokulturellen Caritativen Zentrums und die Vermarktung der Gewerbefläche auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei Idunahall. Rund 200.000 Euro weniger flossen als Zuweisung durch das Flüchtlingsaufnahmegesetz in die Gemeindekasse.

Für das Jahr 2021 geht der Kämmerer von einer Ergebnisverschlechterung um rund 200.000 Euro gegenüber den Plandaten des Vorjahres aus. Der Fehlbetrag beläuft sich auf rund 1,8 Millionen Euro. Hinzu kommen aber noch ein außerordentlicher Ertrag „Corona“ in Höhe von 1,23 Millionen Euro und ein globaler Minderaufwand in Höhe von 400.000 Euro, sodass ein gesamter Fehlbetrag in Höhe von 3,4 Millionen Euro entsteht. Dazu trägt nicht nur die Verstetigung der Realsteuererträge bei, sondern auch die geringer werdende Steigerung der Erträge aus Steuerbeteiligungen, vor allem aber der deutliche Rückgang der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich und ein erneut deutlicher Mehraufwand bei der Kreisumlage und insbesondere bei der Jugendamtsumlage. Bei der Einschätzung der Liquidität geht Hindricksen von einem Endbestand von 300.000 Euro aus; das würde einen Rückgang um 3,7 Millionen Euro bedeuten. Für 2022 geht Hindricksen von einem Plus in Höhe von 600.000 Euro aus, für 2023 von einem Plus in Höhe von 3,9 Millionen Euro und für 2024 sogar von 7,1 Millionen Euro.

Um den Haushaltsausgleich für 2022 zu erreichen und für die dann folgenden Jahre beibehalten zu können, wird die Grundsteuer B vielleicht schon für die Jahre 2022 und 2023 angehoben werden müssen, spätestens aber für das Jahr 2024. Veränderungen der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer sind bis 2024 nicht vorgesehen. Für investive Maßnahmen steigen die Einzahlungen um rund 2 Millionen Euro auf 6,7 Millionen Euro. Etwa 1,8 Millionen Euro mehr erwartet die Gemeinde aus Zuwendungen für Fördermaßnahmen, 83.000 Euro aus der Investitionspauschale, 17.000 Euro aus der Schulpauschale und 1300 Euro aus der Feuerschutzpauschale.

Zu den größten Investitionsposten gehören der Erwerb von Grundstücken für 1,2 Millionen. Euro, der Bau einer Mobilstation am Rathaus für 1,4 Millionen Euro, Kanalbaumaßnahmen im Gewerbegebiet am Hufenkampweg II für 810.000 Euro, Beschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes für 575.000 Euro, die Erneuerung des Regenwasserkanals an der Landwehr für 365.000 Euro und die Erneuerung der Isselbrücke am Hogefeldsweg für 267.000 Euro.Seit 2009 hat Schermbeck kontinuierlich den Sparweg beschritten.