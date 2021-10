Kämmerer stellt neuen Entwurf vor : Haushalt von Schermbeck soll erst 2023 ausgeglichen sein

Schermbeck Kämmerer Frank Hindricksen stellte gestern den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr im Schermbecker Rat vor. Er plant für 2022 einen Fehlbetrag von rund 1,4 Millionen Euro ein – und verschiebt insgesamt das Ziel der Verwaltung.

Gestern Nachmittag hat der Gemeinderat den mehr als 900 Seiten umfassenden Haushaltssatzungsentwurf für das Haushaltsjahr 2022 zur Beratung an die Fachausschüsse und an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen. Nach den Beratungen der Satzung in den einzelnen Ratsfraktionen und in den Kommunalausschüssen soll der Haushalt in der nächsten Ratssitzung am 22. Dezember verabschiedet werden.