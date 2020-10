Hans Zelle aus Schermbeck : Ein Kenner der Ortsgeschichte wurde 90 Jahre alt

Hans Zelle hat sich in vielen Gebieten eingesetzt. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Hans Zelle, in Schermbeck vielseitig ehrenamtlich engagiert, hat seinen runden Geburtstag in mehreren Etappen gefeiert. Er ist unter anderem bekannt als Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins.

Seinen 90. Geburtstag hat Hans Zelle angesichts der Corona-Bedingungen in Raten bis in den Oktober hinein gefeiert. Als erste Gruppe kam die Familie zum Bösenberg, um zum runden Geburtstag zu gratulieren. Die Lebensgefährtin Helga Coldewey gratulierte ebenso wie die fünf Kinder und acht Enkelkinder.

Der am 26. September 1930 in Mehr bei Rees geborene Hans Zelle war vier Jahrzehnte hindurch Mitarbeiter des Amtes Schermbeck und der im Jahre 1975 gebildeten Großgemeinde Schermbeck, zuletzt als stellvertretender Gemeindedirektor.

Auch durch ein ausgefülltes Tagewerk im Rahmen des Hauptberufes ließ es sich Hans Zelle nicht nehmen, einen Teil seiner Freizeit für ehrenamtliche Dienste der verschiedensten Art einzubringen, die er auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand im März 1993 fortsetzte. Von 1957 bis 1992 war er Mitglied des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck. Seit 1958 hatte er die Funktion des Finanzkirchmeisters inne.

Im Schermbecker Ortsteil Weselerwald war Hans Zelle von 1979 bis 2000 Vorstandsmitglied der Rheinischen Evangelischen Arbeiterkolonie Lühlerheim, einer Einrichtung, die sich um die Betreuung nicht sesshafter Menschen bemüht. Von 1978 bis 2001 war Hans Zelle Mitglied des Aufsichtsrates der Volksbank Schermbeck, von 1979 an Aufsichtsratsvorsitzender.

Im Elternkreis für behinderte und nicht behinderte Kinder übernahm Hans Zelle von 1996 bis 2016 das Amt des Schatzmeisters. Durch die Verleihung des Rheinlandtalers am 14. Oktober 2008 wurde Hans Zelles Leistung für die Heimatkunde gewürdigt. Als am 7. April 1987 der Heimat- und Geschichtsverein gegründet wurde, übernahm er den Vorsitz. In dieser Funktion war er bis 2014 tätig und bemüht, eine enge Zusammenarbeit mit den beiden Heimatvereinen in Gahlen und Weselerwald anzustreben.

In besonderer Weise hat sich Hans Zelle um die Planung des Schermbecker Heimatmuseums in der Steintorstraße 17 verdient gemacht, das am 4. Dezember 1987 eröffnet wurde. Seither betreut er mit einem ehrenamtlich tätigen Team die Sammlungen des Museums. Außerdem stellt er Besuchern die zahlreichen Exponate im Rahmen von Führungen vor. Viele Male hat er auswärtige Besucher auf dem historischen Rundwanderweg begleitet.

Die Wiederbelebung des Mai- und Erntebrauchtums fiel ebenso in die Zeit von Hans Zelles Tätigkeit als Vorsitzender wie die Durchführung von plattdeutschen Abenden, die Organisation von etwa 45 Ausstellungen im Museum. In enger Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Erle und dem Ökumenischen Geschichtskreis Holsterhausen organisierte Hans Zelle eine Zeitlang mehrere Schnatgänge entlang der gemeinsamen Grenzen.

Um die Aufstellung eines Gedenksteines zur Erinnerung an die ehemalige jüdische Gemeinde hat sich Hans Zelle ebenso erfolgreich bemüht wie um die Erstellung eines Stadtmodells durch Studenten der Ruhr-Universität Bochum und um die Anbringung einer Gedenktafel, die seit Mai 2008 in der Uefter Marienkapelle an die Opfer des Zweiten Weltkrieges erinnert.

Als Heimatforscher hat Hans Zelle mehrfach Publikationen vorgelegt. In der 1985 veröffentlichten Festschrift der Schermbecker Georgsgemeinde befasste sich Hans Zelle mit den Veränderungen des Gemeindegebietes seit der Reformation. In mehreren Aufsätzen, die im Gemeindebrief der Georgsgemeinde erschienen, setzte sich Hans Zelle mit kirchengemeindlichen Entwicklungen auseinander.