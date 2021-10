Neues Angebot : Schermbeck-Gutschein gibt es jetzt auch digital

Schermbeck Fast 30 Firmen aus der Gemeinde akzeptieren bereits die neue Version. Die Macher betonen, dass nicht nur Kunden, sondern auch Händler auf diese Weise nun viele Vorteile genießen können. Wie das System genau funktioniert.

Im Rahmen ihrer permanenten Bemühungen, möglichst viel Kaufkraft an die Gemeinde Schermbeck zu binden, haben sich die Werbegemeinschaft (WG), die Gemeinde Schermbeck und der Gemeindemarketingverein Wir sind Schermbeck wieder etwas Neues einfallen lassen. Sie bieten auf der Internet-Seite www.schermbeck.app einen digitalen Schermbeck-Gutschein an. Als Vertreter der drei Organisationen stellten Bürgermeister Mike Rexforth, die gemeindliche Wirtschaftsförderin Sabrina Greiwe, die Tourismus-Fachwirtin Birgit Lensing, Frank Herbrechter (WG) sowie Michael Leisten und Thorsten Buchholz (beide Wir sind Schermbeck) im Rathaus die neue Form des Schermbeck-Gutscheins vor.

Einen Schermbeck-Gutschein in analoger Form auf Papier gibt es schon seit November 2016. Mehr als 7000 Gutscheine konnten in den zurückliegenden fünf Jahren eingelöst werden – mit einem gesamten Umsatz in Höhe von rund 65.000 Euro. Die noch im Umlauf befindlichen analogen Gutscheine bleiben bis Ende 2025 gültig und können in der Volksbank, in der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe und in der Zentrale im Rathaus erworben werden.