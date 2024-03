Haushalt in Schermbeck Grundsteuer B wird in den nächsten Jahren deutlich steigen

Für das Haushaltsjahr 2024 hat der Kämmerer Alexander Thomann am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss zum zweiten Mal einen Haushaltsentwurf vorgelegt. Der erste Entwurf wurde am 26. September 2023 vorgestellt und hätte in der 16. Ratssitzung am 13. Dezember 2023 verabschiedet werden sollen.