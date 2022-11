Goldene Hochzeit in Schermbeck Wie aus einer geheimen Verlobung 50 Jahre Ehe wurden

Beim Tanzen in der Holsterhausener Gaststätte Eggendorf lernten sich die Jubilare im Sommer 1968 kennen. Nach einer geheimen Verlobung im Jahre 1971 fand die standesamtliche Trauung in Dorsten am 23. November 1972 statt. Zwei Tage später gab es in der Hervest-Dorstener St. Josef-Kirche den kirchlichen Segen. Opa Josef fuhr die Frischvermählten mit einem Mercedes zur Gaststätte Zum Blauen See, wo die Hochzeit zünftig gefeiert wurde. 15 Jahre lang wohnte das junge Paar im Elternhaus des Bräutigams.