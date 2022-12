Ratssitzung noch im Dezember Was im Gleichstellungsplan von Schermbeck steht

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll gestärkt werden. Sie soll auf allen Stellen und in allen Bereichen möglich sein, dies gilt auch für Führungs- und Leitungsaufgaben und in Bereichen mit Schichtdienst. Teilzeitbeschäftigten sind die gleichen Fortbildungschancen einzuräumen wie Vollzeitbeschäftigten. Die Vorgesetzten stellen sicher, dass Beschäftigte in der Elternzeit bzw. im Sonderurlaub über wichtige Veränderungen in ihrem Aufgabenbereich informiert werden.