Wettbewerb „Jugend forscht“ Schermbecker Gesamtschüler überzeugen mit kreativen Ideen

Als einfallsreiche Forscher erwiesen sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Schüler der Schermbecker Gesamtschule. Entsprechend viel Lob gab es am vergangenen Freitag, als Neunt- und Zehntklässler ihre Arbeiten für den diesjährigen Wettbewerb „Jugend forscht“ in der Gesamtschule vorstellten.