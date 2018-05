Schermbeck: Schermbeck genießt wieder

Schermbeck Nach dem Dauerregen vor zwei Jahren und der Absage der Gastronomiebetriebe 2017 lockt nun vom 6. bis 8. Juli in diesem Jahr wieder das Gourmetfest an den Rathausplatz. Und die Werbegemeinschaft lädt zum Sommerstraßenfest.

Jahrelang lief die Veranstaltung "wie geschnitten Brot", doch 2016 kam der Wettergau. Es schüttete wie aus Eimern, die Gourmetmeile wurde im wahrsten Wortsinn geflutet. Was am Ende blieb, war ein dickes Minus und eine Menge Frust bei den Gastronomen. Die logische Schlussfolgerung: 2017 fiel das Fest aus, die meisten Protagonisten hatten die Lust verloren. "Uns haben dann aber viele Leute angesprochen", erinnert sich Winfried Wirtz. Die wollten "Schermbeck genießen" nicht einfach zu Grabe tragen, sondern das Schlemmerevent wieder aufleben lassen. Auch die Gemeinde und die Werbegemeinschaft hatten ein gesteigertes Interesse daran, in diesem Jahr wieder die Gäste zum Schlemmen und Flanieren einzuladen. Regelmäßig haben sich die Wirtz' mit Stephan Proff, Frank Herbrechter, Torsten Buchholz und Friedhelm Koch getroffen, miteinander gesprochen und geplant. Erfolgreich. "Gleich fünf Gastronomiebetriebe aus Schermbeck machen mit", zeigt sich Winfried Wirtz ganz begeistert vom Engagement. Auch die meisten Sponsoren aus den Vorjahren sind wieder mit an Bord - so zum Beispiel die Volksbank, die das Feuerwerk am See am 7. Juli ab 23 Uhr finanziert. Die NGW organisiert das Schaukochen mit lokalen Prominenten. Und viele Händler unterstützen "Schermbeck genießen" mit ihren Mitteln. Zu den Gastronomen, die bei dem Gourmetfest ihr Können einem breiten Publikum demonstrieren wollen, gehört das Landhaus Voshövel, das Haus Mühlenbrock, das Grillhouse Freudenberg, der Landgasthof Triptrap, das Restaurant Schwarzdrossel (alle Schermbeck), das Scharun (Kirchhellen), das Haus Bergedick (Recklinghausen), die Trattoria Trüffel (Essen), der Cocktail-Service (Düsseldorf), die Feinbrennerei Sasse (Schöppingen) und die Warsteiner-Brauerei. Diese Betriebe "bespielen" den Festplatz mit 1200 Sitzplätzen. Große Pagodenzelte schützen vor Regen, den allerdings niemand wirklich will.