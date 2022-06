Die Pläne liegen bereits vor : Gemeinde will das Mahnmal in Altschermbeck renovieren

Gemeinde will das Mahnmal in Altschermbeck renovieren

Altschermbeck Das fast 70 Jahre alte Altschermbecker Ehrenmal soll nach den Plänen der Kiliangilde völlig neu gestaltet werden. Die Verwaltung hat grünes Licht gegeben, die Kosten betragen bis zu 200.000 Euro. Doch etwas bleibt auch erhalten.

Das erste Ehrenmal war am 27. Oktober 1929 seiner Bestimmung übergeben worden. Witterungseinflüsse und die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges setzten diesem Ehrenmal mächtig zu. Noch vor dem Ende des ersten Vierteljahrhunderts seines Bestehens wurde eine Neuanlage erforderlich. Das vom Architekten Ludwig Klein entworfene Denkmal wurde am 15. November 1953 feierlich eingeweiht.

Sanierung Das jetzt zum Abriss anstehende Ehrenmal hat seit seiner Einweihung am 15. November 1953 mehrere Erhaltungsmaßnahmen erlebt. Meist betrafen sie – wie im Jahre 1995 – nur das Umfeld, wenn die Sträucher und Bäume zu üppig waren. 1999 wurden die Schäden an den bröselig gewordenen Umrahmungen der Natursteinplatten beseitigt. Im Vorfeld der 125-Jahr-Feier wurde 2002 eine grundlegende Sanierung realisiert. Im Juli 2011 erfolgte ein neuer Anstrich.

Am 1. Juni 2022 hat die Kilian-Schützengilde Altschermbeck eine detaillierte Planung nebst Kostenplan eingereicht. Demnach betragen die Gesamtkosten rund 158.000 Euro. Auf Nachfrage hat der Vorstand der Kilian-Schützengilde Altschermbeck der Gemeindeverwaltung mitgeteilt, dass aufgrund der derzeitigen Lage ein gewisser Puffer in den Kostenhöhen berücksichtigt wurde. Seitens der Verwaltung wird dennoch ein Aufschlag von 2000 Euro empfohlen, sodass sich Gesamtkosten in Höhe von 160.000 Euro ergeben. Der von der Gemeinde zu erbringende 30-prozentige Eigenanteil beträgt 48.000 Euro. Der Rat hat beschlossen, diesen Betrag in den Haushalt 2023 einzubringen. Falls eine Umsetzung im Haushalt 2023 nicht möglich ist, sollen die Kosten in den Haushalt 2024 übernommen werden.