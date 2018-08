Schermbeck : Gemeinde reist nach Indien

Eines der Reiseziele ist die Kirche im indischen Ort Agraharam, die im vergangenen Jahr im Rahmen der ersten Indienreise der Pfarrgemeinde St. Ludgerus eingeweiht wurde. Foto: privat

Schermbeck Bunte Mischung aus Studienreise und Kulturprogramm – Die zweite Gruppenreise nach Indien findet im November 2019 statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Eine Rundreise durch Indien als ein wahres Abenteuer für die Sinne mit faszinierenden Kontrasten und gelebten Gegensätzen verspricht die Pfarrgemeinde St. Ludgerus den Teilnehmern an einer Gruppenreise, die vom 2. bis15. November 2019 stattfindet. Während Pastor Xavier Muppala die erste Gruppenreise selbst organisierte und leitete, nimmt er diesmal die professionelle Unterstützung durch das Schermbecker Reisebüro in Anspruch. Am Freitag wurde das Programm von Pastor Muppala und Frank Herbrechter, dem Inhaber des Reisebüros, vorgestellt.

Die Teilnehmer erwartet eine Mischung aus Studien-, Kultur- und Gemeindereise. Während der Fahrt durch Indien sehen sie auf dem Land, wie die Vergangenheit in traditionellen Bauerndörfern überlebt. Kuhdung trocknet als Brennstoff in der Sonne und Ochsenkarren sind das übliche Verkehrsmittel. In den südlichen Metropolen des indischen Subkontinents hingegen arbeiten Computerspezialisten in modernen Hochhäusern.

„Indien ist die bunteste Demokratie der Welt“, berichtet Frank Herbrechter und verweist auf den drei Millionen Quadratkilometer großen Staat mit seinen vielen unterschiedlichen Völkern sowie vielen Religionen, mit vielen kulturellen Reichtümern und landschaftlichen Schätzen.



zurück

weiter

Die Reise führt von Neu-Delhi im Norden durch das goldene Dreieck Agra und Jaipur nach Varanasi, Kalkutta, Cochin, Alleppey, Hyderabad bis hin nach Ponugodu, der Heimat Pastor Muppalas. Dort werden mehrere Projekte besichtigt, deren Finanzierung Pastor Muppala dank der vielen Schermbecker Spender sicherstellen konnte. In Ponugodu und den umliegenden Dörfern im Süden Indiens leben hauptsächlich Familien der Kastenlosen, die sich selbst als Dalits bezeichnen. Ihre Kinder haben ohne Bildung keine Chance auf ein besseres Lebens. Das Kastensystem ist in Indien zwar offiziell abgeschafft, aber in den Köpfen und Taten der Menschen lebt es noch weiter. „Durch Schul- und Ausbildung kann man den Kindern am besten helfen“, ist Pastor Muppala überzeugt.

Drei Bildungseinrichtungen werden besucht. Die St. Joseph’s Girls Telugu Medium High School ist eine römisch-katholische Missionsschule für Mädchen aus den Slums von Hyderabad. Etwa 350 Mädchen besuchen die Schule. Die St. Joseph’s English Medium High School ist eine römisch-katholische Missionsschule für Dalit-Kinder in Ponugodu. Die 1990 gegründete Schule wird vom Orden Missionaries of Compassion geleitet. Zirka 400 Mädchen und Jungen besuchen die Schule. Das dritte Projekt befasst sich mit der Ausbildungsförderung. Besucht wird auch die Mother of God Church (Muttergottes-Kirche) im indischen Ort Agraharam, die im vergangenen Jahr eingeweiht wurde und deren Errichtung durch die finanzielle Unterstützung zahlreicher Schermbecker Bürger möglich wurde. Um die großen Strecken im Landesinneren schneller überbrücken zu können, finden vier Inlandflüge statt. 13 Übernachtungen finden statt, darunter auch eine auf einem Hausboot. Als typisches indisches Beförderungsmittel lernen die Fahrtteilnehmer in Alt-Delhi eine Rikscha kennen. Den Weg zum Amber-Fort legen sie auf dem Rücken von Elefanten zurück. Während der gesamten Rundreise werden die Teilnehmer von einer deutschsprechenden Reiseleitung begleitet.