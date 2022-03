Warnung vor Eigeninitiative : Schermbeck erklärt Aufnahme-Regeln für Flüchtlinge

Schermbeck Die Gemeinde Schermbeck warnt hilfsbereite Bürger davor, Flüchtlinge in Eigeninitiative aus den ukrainischen Grenzgebieten abzuholen. Denn damit gingen auch Probleme, Verantwortung und eine Verpflichtung einher. Was es dazu zu wissen gibt.

Wie alle Nachbarkommunen so warnt auch die Gemeinde Schermbeck hilfsbereite Bürger davor, Flüchtlinge in Eigeninitiative aus den ukrainischen Grenzgebieten abzuholen. Wie die Verwaltung mitteilte, hat es zuletzt vermehrt Nachfragen zum Aufnahmeverfahren von Geflüchteten gegeben. Dabei sei es insbesondere um die Unterbringung und Versorgung der Menschen im Zuge solcher Privataktionen gegangen.

Das Wohnraumangebot, aber auch Schulen oder Sprach- und Integrationskurse, so heißt es weiter, könnten nicht aufrechterhalten werden, wenn in einzelnen Orten zu viele Geflüchtete ankommen. Daher sei es wenig hilfreich, wenn bei Hilfstransporten auf dem Rückweg Flüchtlinge mitgenommen und in eine Kommune gebracht würden, zu der sie eigentlich keinen Bezug hätten. Für solche Fälle greift ab sofort die Registrierung in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Bochum (LEA), um dann an dem Verteilungsverfahren des Landes NRW auf die verschiedenen Kommunen teilzunehmen. In Schermbeck bleiben können die Betroffenen somit nicht.