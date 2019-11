Schermbecker Bürger zeigen Flagge : Gedenken mit Warnung vor Rassismus

Schermbeck Schermbecker Bürger trafen sich an den Stolpersteinen für die jüdische Familie Schönbach zum Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus in der Georgstraße.

In der Vergangenheit hat es wiederholt Gedenkfeiern an symbolischen Orten in Schermbeck gegeben, am Standort der ehemaligen Synagoge oder auf dem Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde auf dem Bösenberg. 2010 hat der Künstler Gunter Demnig in der Georgstraße Stolpersteine platziert, um an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern. An den vier Steinen, die vor dem Wohnhaus der jüdischen Familie Schönbach für die ermordeten Hugo, Else, Amalie und Mirjam Schönbach verlegt wurden, versammelten sich Vertreter mehrerer Gruppen, um auch ein Zeichen zu setzen gegen den zunehmenden Rechtsradikalismus. Als Mitglied der Initiative „Aufstehen gegen Rassismus“ beteiligte sich Elke Langenbrink. Das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ wird getragen von einer Vielzahl an Organisationen und Personen. „Wir gedenken zwar heute in erster Linie der Pogromnacht, aber in dem Zusammenhang darf man nicht vergessen, was dazu geführt hat“, gab Langenbrink zu bedenken. Ein Vergleich der Geschichte der Weimarer Republik mit Teilen der heutigen Bundesrepublik ermahne dazu, Fehlentwicklungen im Keim zu ersticken. Im Vorfeld der Kommunalwahlen sollen die Kräfte gebündelt werden. „Wir suchen Mitstreiter“, ermuntert Langenbrink die Bürger und verweist auf Kontaktmöglichkeiten über www.aufstehen-gegen-rassismus.de.