Schermbeck : Das Gahlener Bürger-Forum bekommt jetzt Unterstützung

Schermbeck Der neue Gahlener Umweltschutzverein hat den Mühlenberg besonders im Visier. Grund für die Vereinsgründung war der Umweltskandal mit den Ölpellets.

Die jahrelange Enttäuschung darüber, dass die zuständigen Behörden nicht in der Lage waren, Schermbecks südlichsten Ortsteil vor einem der größten Umweltskandale in Deutschland zu schützen, hat zu einer neuen Vereinsgründung geführt. Der Gahlener Umweltschutzverein (GUV), der vom Vorsitzenden Stefan Steinkühler, seinem Stellvertreter Matthias Rittmann, Kassierer Henry Albedyhl und Schriftführer Egon Stuhldreier geleitet wird, hat vor allem die illegal zur Deponie umgewandelte Abgrabung Mühlenberg im Gahlener Heisterkamp im Visier.

Dort sind im Verlauf des letzten Jahrzehnts an der Kontrolle durch den Kreis Wesel vorbei, etwa 30.000 Tonnen Ölpellets und weitere 17.000 Tonnen hochgiftiger Substanzen abgelagert worden, die entweder auf einer Sondermülldeponie hätten landen müssen oder – wie die Ölpellets – gar nicht deponierbar sind. Da der Kreis Wesel bislang keine Anstalten machte, die Firma Nottenkämper als Betreiber der Deponie haftbar zu machen, sondern nach Auffassung des Gahlener Bürger-Forums in vielfacher Weise als Kontrollorgan versagt hat, will der neue Verein aktiv das Gahlener Bürger-Forum (GBF) unterstützen, das seit November 2017 versucht, das Versagen der Kontrollbehörden nachzuweisen und öffentlich zu machen. Alle vier Vorstandsmitglieder des GUV gehören auch dem GBF an.