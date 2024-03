Ordnungsamt will Problem-Duo fangen Aggressiver Gänserich greift Spaziergänger in Schermbeck an

Während der jüngsten Hauptversammlung des Gahlener Heimatvereins kam der Vorsitzende Jürgen Höchst auch auf ein Thema zu sprechen, das die Menschen in dem schmucken Dorf an der Lippe seit geraumer Zeit bewegt. Eine weiße Hausgans, genauer gesagt ein Gänserich, soll gerade in jüngster Zeit mehrere Passanten im Umfeld des Mühlenteiches gebissen haben. Das aggressive Verhalten des Ganters, so ist zu hören, soll vor allem Senioren und jungen Familien mit Kindern, die den teilweise schmalen Weg um den Teich nutzen, in Angst und Schrecken versetzen. Zumal das Tier auch überraschend gut fliegen kann.