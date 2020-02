Hilfe für Westafrika : Gagu: Schermbecker berichten von Erfolgen in Sierra Leone

Schermbeck Seit Jahren unterstützt der Verein Gagu-Zwergenhilfe vor allem Kinder in Sierra Leone. Um Bedürftigen zu helfen, werden Spenden benötigt.

Auf Erfolge der Schermbecker Gagu-Zwergenhilfe im westafrikanischen Sierra Leone verweisen jetzt nach einem zweiwöchigen Aufenthalt die Gagu-Vorstandsmitglieder Gudrun Gerwien und Dieter Schmitt sowie Stephan Proff vom Rotary-Club Lippe-Issel. Sie waren zu Besuch in einer ländlichen Region nahe der Großstadt Freetown, wo die Schermbecker Gruppe seit 2002 bedürftige Menschen mit vielen Projekten unterstützt. „Es hat mich sehr beeindruckt, welch guten Ruf die Gagus in der Region haben“, berichtete Stephan Proff bei einem Pressetermin.

Während ihres Besuches haben die Schermbecker alle bisherigen Projekte in Augenschein genommen. Das Kinderhaus „Home of hope“ etwa wurde bereits im Jahre 2012 eingeweiht. Es dient als Wohn-, Betreuungs- und Versorgungsstätte. Auf 350 Quadratmetern leben in zwölf Zimmern bis zu 20 Kinder, meist Vollwaisen. Derzeit sind es 18 Personen. „Wir ermöglichen den Kindern durch diese Einrichtung eine gesicherte Kindheit und die Gesundheitsvorsorge vor Ort“, sagt Gudrun Gerwien, die mit der Reisegruppe auch in den Slums unterwegs war. Die Schermbecker besuchten auch jene Schule, deren Erweiterung um zwei Klassenräume die Gagus ermöglichten, indem sie die Materialkosten übernahmen.