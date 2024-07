Schermbecker treffen sich mit Hamburgern 50 Jahre Fußballfreundschaft feiern

Der Schermbecker Peter Anders hat Erinnerungen an die Freundschaft beider Vereine zusammengetragen. Damals trafen sich nach einer durchzechten Silvesternacht zwei Altherrenmannschaften zum Kicken, was das Zeug hielt. „Irgendjemand“, so Peter Anders, „kam man auf die Idee, mit einem Hut herumzugehen und Spenden einzusammeln.“ Danach habe man nicht so recht mit dem gesammelten Geld umzugehen gewusst und sich schließlich entschieden, es zu spenden. Damit war der Grundstein der WAHA gelegt. Erster Vorsitzender wurde Uwe Hansen, ein junger Sportredakteur. Sein Grundgedanke war die Schaffung einer vereinsübergreifenden Mannschaft. Mit gestandenen Wilhelmsburger „Fußball-Größen“ am Ende ihrer Karriere wollte er die „hohen Mauern“ einreißen, die zwischen den oft nur wenige hundert Meter Luftlinie auseinanderliegenden rivalisierenden Wilhelmsburger Fußballvereinen bestanden. Er wollte den Wilhelmsburger Fußballsport zusammenbringen. Was in den Vereinen zunächst belächelt wurde, entwickelte eine Eigendynamik.