Neue Tagesstätte der Caritas in Schermbeck : Kindergartenplatz für alle ab drei

Neue Tagesstätte der Caritas in Schermbeck

Für praktisch jedes Kind ab drei gibt es mittlerweile in Schermbeck einen Kindergartenplatz. Foto: Esi Grünhagen/Pixabay

Schermbeck Weil die Caritas eine neue Tageseinrichtung eröffnet, kann die Gemeinde Schermbeck jedem Kind ab drei ein Betreuungsangebot machen.

Für alle Kinder ab drei, für die ein Kindergartenplatz gewünscht wurde, konnte ein entsprechendes Angebot gemacht werden. Das teilt die Gemeindeverwaltung als Ergänzung zur Jugendhilfeplanung des Kreises Wesel mit, die dem Sozialausschuss in der Sitzung am 18. September im Begegnungszentrum vorgestellt wird.

Möglich wurde diese gute Versorgung durch die Einrichtung einer zusätzlichen Kindertagesstätte der Caritas in den Räumen des ehemaligen Soziokulturellen Zentrums an der Weseler Straße. Diese für drei Jahre genehmigte Einrichtung kann insgesamt 25 Kinder aufnehmen.

Die Gemeinde stellt im Betriebsjahr 2019/20 insgesamt 376 Plätze für Kinder bis zum Beginn der Grundschulzeit zur Verfügung. Von diesen entfallen 85 auf die Kita Heggenkamp, 65 auf die Kita an der Johann-von-der-Recke-Straße, 61 auf die Kita Erler Straße, 57 auf die Kita Kempkesstege, 47 auf die Kita am Gahlener Widemweg, 36 auf die Kita an der Obstwiese und 25 auf die neue Kita der Caritas.