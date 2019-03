Konzert in Schermbeck: Wohlklang von „Einklang“

Schermbeck Die Blaskapelle „Einklang“ gastierte beim Frühjahrskonzert im Begegnungszentrum. Verschiedene Orchester präsentierten sich dort.

Bunter Blumenschmuck auf der Bühne, motivierte Bläser und Dirigenten, begeistert applaudierende Zuhörer und mit der Vereinsvorsitzenden Esther Schlamann eine Moderatorin, die viel recherchiert hatte und die Musiktitel mit interessanten Hintergrundinformationen versah: Es stimmte am Sonntagnachmittag einfach alles beim Frühjahrskonzert der Blaskapelle „Einklang“ im sehr gut gefüllten Begegnungszentrum. Das während der Winterzeit und während eines Probenwochenendes im Burloer Kloster Mariengarden einstudierte Programm bot einen bunten Querschnitt durch das breite Spektrum des musikalischen Repertoires, wobei die Filmmusik in diesem Jahr einen besonderen Schwerpunkt ausmachte.

Alte Tradition Mit der „Sivická-Polka“ und der Polka „Goldene Trompeten“ erinnerten die Blasmusiker an die Musikrichtung, die noch vor wenigen Jahrzehnten – zusammen mit Märschen und Walzern – den Schwerpunkt der Programme von „Einklang“-Konzerten ausmachte. Die Tradition, mit der Zugabe „Alte Kameraden“ das Frühjahrskonzert zu beenden, wurde auch am Sonntag fortgesetzt.

Nach der Pause, die den Besuchern im Foyer die Gelegenheit bot, sich über die Arbeit des im Jahre 2007 gegründeten Fördervereins zu informieren, bewies das seit dem Sommer 2018 von Jürgen Hater betreute Jugendorchester sein musikalisches Können. Die Jugendlichen präsentierten die „Easy Baroque Suite“, das Gospel-Lied „Rock my Soul“, das schon die Les Humphries Singers, Louis Armstrong und Elvis Presley coverten, und Lorenzo Boccis Hymne „We will rock you“, die zum Erkennungszeichen der Band „Queen“ wurde. Nick Kirchmann, Felix Hochstrat und Marlene Herrschaft aus dem von Ingrid Mügge ausgebildeten Aufbauorchester erfreuten die Zuhörer mit James Horners „My heart will go on“ aus dem Kinofilm „Titanic“.