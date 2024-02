Ausstellung in Schermbeck Fotos erinnern an 100 Jahre Schubkarrenrennen

Rasante Schubkarrenlenker flitzen am Karnevalssonntag, 11. Februar, nach vierjähriger Pause beim 19. Schubkarrenrennen der Kolpingsfamilie über den Schermbecker „Schlopi-Ring“. Was die vielen Zuschauer ab 14 Uhr auf der Schloßstraße, der Erler Straße und der Brunnenstraße erwartet, das zeigt die Ausstellung „100 Jahre Schubkarrenrennen“, die am vergangenen Wochenende im Heimatmuseum in der Steintorstraße 17 eröffnet wurde und über 100 Bilder aus verschiedenen Epochen des traditionellen Spektakels präsentiert.