Aus Dammer Zucht : Drei Monate altes Fohlen ist ein Star

Das Hengstfohlen Uncle Sam der Dammer Pferdezüchter-Familie Lohmann nahm erfolgreich am Deutschen Fohlen-Championat in Handorf teil und wurde am Mittwoch für 33.000 Euro von einem slowenischen Springstall erworben. Foto: Helmut Scheffler

Familie Lohmann in Schermbeck-Damm betreibt seit 30 Jahren eine erfolgreiche Pferdezucht. Jüngstes Beispiel: Uncle Sam, der schon einiges gewonnen hat, wurde jetzt Preisspitze bei der Westfälischen Fohlen-Elite-Auktion.

Ein solches Tier wie das Hengstfohlen Uncle Sam hat es in der seit drei Jahrzehnten betriebenen Pferdezucht der Familie Lohmann in Damm nicht alle Tage gegeben. Das drei Monate alte Fohlen „Uncle Sam von United Touch S x Con Air“ hat in seinem kurzen Leben nicht nur schon beachtliche Preise gewonnen. Es wurde auch kürzlich Preisspitze bei der Westfälischen Fohlen-Elite-Auktion in Münster-Handorf.

Dort, wo Dieter Lohmann in seinem landwirtschaftlichen Betrieb in Damm jahrzehntelang Milchkühe und Schweine hielt und nebenbei die eine oder andere Zuchtstute mitfütterte, begann sein Sohn Dirk nach der Übernahme des Betriebes im Jahre 1990 mit einer eigenen Pferdezucht im größeren Stil. Im Jahre 2004 wurde aus eigener Zucht die Stute Lady Lancer geboren, die im Jahre 2018 ganz besonders stolz sein konnte, war es doch ihr Sohn Don Diarado, den sie nach der Paarung mit Lord Lancer im rheinischen Damm zur Welt brachte und der nun jenseits des Atlantiks zu den Weltstars der Pferde im Springreiten am Wettbewerb um die Weltmeister-Medaillen teilnimmt.

Die Karriere von Uncle Sam begann am 9. Juni auf dem von Johann Hinnemann betriebenen Krüsterhof in Voerde. Dort fand die Qualifikation zum LVM-Fohlenchampionat und zur Westfälischen Stuten- und Fohlenschau in Lienen statt. Das am 16. April 2019 geborene Fohlen gehörte zu den 1350 Fohlen aus ganz Deutschland, die an verschiedenen Standorten für eine potenzielle Teilnahme an der Endrunde bewertet wurden. Es belegte in der Qualifikation den zweiten Platz, der sich aus einem Sieg und aus einem dritten Platz in zwei Disziplinen ergab.

Der Erfolg in Voerde ermöglichte die Teilnahme am LVM Deutschen Fohlen-Championat, das jetzt zum 19. Mal in Lienen veranstaltet wurde. Das Dammer Fohlen trat in zwei Präsentationen an und qualifizierte sich als dressurbetontes Hengstfohlen ebenso für die am nächsten Tag stattfindende Finalrunde wie als springbetontes Hengstfohlen.

Beim Championatsnachmittag am Sonntag wurde das Dammer Fohlen als Doppelsieger der dressur- und springbetonten Fohlen geehrt. Als bestes springbetontes Hengstfohlen gewann Uncle Sam zuvor den extra ausgeschriebenen „Goldfever-Ring“. Von den Wertungsrichtern wurde „Uncle Sam“ für seine außergewöhnliche Präsenz und seine typvolle Erscheinung ausgezeichnet. Schon vor dem großartigen Erfolg in Lienen hatten Dirk und Claudia Lohmann beschlossen, das Fohlen über die Westfälische Fohlen-Elite-Auktion am 24. Juli zu verkaufen. Durch den zwischenzeitlich errungenen Doppelerfolg konnten sie nun von einem gesteigerten Kaufinteresse potenzieller Kunden ausgehen. Schon am frühen Morgen halfen Ella und Paula Lohmann ihren Eltern bei der Vorbereitung des Fohlens auf die Auktion. Uncle Sam wurde am Mittwoch gewaschen, eingeflochten und so herausgeputzt, dass er in Münster-Handorf bei der Präsentation ein optimales Erscheinungsbild abgeben würde. Auch Seniorchef Dieter Lohmann ließ es sich nicht nehmen, mit nach Handorf zu fahren.