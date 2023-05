Einweihung der neuen Halle, die schon seit zwei Jahren genutzt wird Bessere Bedingungen für die Feuerwehr in Schermbeck-Gahlen

Wie bei der Grundsteinlegung am 7. Februar 2020 passte der Sonnenschein am Vormittag und am frühen Nachmittag des Maifeiertages so recht zu den Gesichtern der zahlreichen Besucher und der Feuerwehrleute des Gahlener Löschzuges, die zum Widemweg kamen, um an der Einweihung der neuen Halle teilzunehmen.