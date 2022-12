Aktion in Schermbeck So bekam der Förderverein der Feuerwehr 37 neue Mitglieder an nur einem Tag

Das Hauptziel bestand in den zurückliegenden 14 Jahren darin, die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Schermbeck zu fördern. Dazu gehörte in besonderer Weise die Förderung des Beitritts von Jugendlichen in die Jugendfeuerwehr und von Erwachsenen in die Freiwillige Feuerwehr mit ihren drei Löschzügen in Altschermbeck, Gahlen und Schermbeck. Zur Förderung der Jugendfeuerwehr gehörten neben der Anschaffung einheitlicher Helme und T-Shirts vor allem Zuschüsse für die Teilnahme an den jährlich stattfindenden Kreis-Jugendfeuerwehr-Zeltlager. Im Jahre 2014 waren die Jugendwehren des Kreises Wesel zu Gast beim Zeltlager in Gahlen. Finanzielle Zuschüsse gab es auch für die Gerätehäuser aller drei Löschzüge.