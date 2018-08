Schermbeck: Ferienspiele an der Offenen Ganztagsschule

Schermbeck Es war eine fröhliche, aber auch eine anstrengende Woche an der Offenen Ganztagsschule.

„Wir haben den Termin unserer dreiwöchigen Ferienspiele so gelegt, dass es keine Kollision mit den Ferienspielen im You gab“, begründete die Leiterin Ivana Scheidemantel die Wahl der zweiten Ferienhälfte für die OGS-Ferienspiele.

Fachliche Unterstützung gab es von Hartmut Reckelbaum. Er ist zurzeit Trainer der C- und D-Jugend des SV Schermbeck und des VfL Rot-Weiß Dorsten und bemüht, den Handballsport in den Grundschulen bekannt zu machen.

Nach dem gemeinsamen morgendlichen Frühstück folgte ein zweistündiges Training in der Turnhalle. Nach einem Aufwärmtraining und ein paar Orientierungsspielen fanden Mannschaftsspiele statt, wobei die Kinder nach und nach mit den Regeln des Handballsports vertraut wurden. „Ich fand es gut, dass wir so im Team zusammenarbeiten mussten“, beschrieb Lotta Hohenhinnebusch (8) ihre Erfahrungen in dieser Woche. Bislang hat sie Sport nur bei den Leichtathleten und im Ballett praktiziert.

Nach dem Training wurden die Kinder vom Trainer belohnt. Sie erhielten neben viel Lob für ihre Begeisterung auch alle eine Hannibal-Medaille des Deutschen Handball-Bundes. Hinzu kamen kleine Präsente, die die Volksbank zur Unterstützung der Ferienspiele gesponsert hatte. Am heutigen Freitag endet die erste Woche der Ferienspiele mit einem Ausflug ins Gahlener Aap. Dort stehen ein Picknick und eine Erfrischung im Kneipp-Wassertretbecken ebenso auf dem Programm wie eine Fahrt mit der Feldbahn und ein Besuch in der Jugendfreizeitstätte. Im Schnitt beteiligen sich in jeder Woche mehr als 30 Kinder an den Ferienspielen. Kommende Woche geht es ums Thema „gute, alte Zeit“, wobei sogar eine Zeitmaschine gebaut wird. In der dritten Woche werden die Kinder täglich Zeit „auf dem Rummelplatz“ verbringen.