Drei Feste in Schermbeck Ein Hauch von Kuba, Barbados und Jamaika

Die Lücken zwischen den geschmückten Bänken wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. Erstmals hat sich die Gladbecker Firma Sportmanagement Zurhausen angeboten, die Mittelstraße in einen Kreativmarkt zu verwandeln. Die Firma hat in den letzten Jahren zahlreichen Kunsthandwerker die Chance gegeben, sich im Gelsenkirchener Nordsternpark, auf dem Gelände der Gelsenkirchener Zeche Hugo, und beim Frühlingsfest in der Resser Mark zu präsentieren. Schermbecker Vereine und Geschäftsinhaber präsentieren sich ebenfalls bei diesem neuen Veranstaltungsformat. So wird zum Beipsiel die Jugendabteilung des SV Schermbeck vor dem Vodafone-Shop ein kleines Spielfeld aufbauen, um den Verein vorzustellen. Der Kunst- und Kreativmarkt findet am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf der Mittelstraße statt. Am Sonntag (Muttertag) haben die Geschäfte zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. „Das verkaufslange Wochenende in Schermbeck“, so Sabrina Greiwe, „bietet eine ideale Gelegenheit, gemütlich durch die Geschäfte zu bummeln und das breite Angebot der lokalen Einzelhändler zu entdecken und sich von der Vielfalt und Qualität der Produkte zu überzeugen und dabei das Einkaufserlebnis in der Gemeinde zu genießen.“