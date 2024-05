Inthronisation Henny Brömmelkamp regierte vor 65 Jahren in Bricht

Gemeinsam marschierten die Schützen am frühen Samstagnachmittag zum Ehrenmal an der Alten Poststraße, wo Oberst Dennis Schult der Opfer aus den Reihen des Schützenvereins in den beiden Weltkriegen gedachte, bevor er einen Kranz niederlegte. Während des Umzugs wurden die Schützen vom Tambourkorps Brünen und von der Blaskapelle Einklang musikalisch begleitet. Nach der Rückkehr zum Festzelt und dem Kaffeetrinken leitete Oberst Dennis Schult die Inthronisation des neuen Königspaares.