Zweiter Verkehrsversuch Viele Falschfahrer auf der Mittelstraße

Schermbeck · Der Start in die zweite Phase des Verkehrsversuches in Schermbecks Zentrum lief nicht gut an. Die Schließung der Mittelstraße in der Fahrtrichtung Ludgeruskirche entpuppte sich zum Beispiel als Chaos.

21.10.2023, 07:00 Uhr

Wenig Respekt vor Schildern, die die Durchfahrt verhindern, bewiesen viele Fahrer motorisierter Fahrzeuge an mehreren Stellen der Mittelstraße. Foto: Helmut Scheffler

Von Helmut Scheffler

„Aller Anfang ist schwer“, sagt der Volksmund. Wer am Freitag den Verkehr im Schermbecker Ortskern beobachtete, muss dem Volksmund Recht geben. „Aufgrund der Aufbauarbeiten kann es am 20.10. und 21.10.2023 zu Verkehrsbehinderungen in der Mittelstraße kommen“, hatte die Gemeindeverwaltung in der Ankündigung des neuen Verkehrsversuches vermutet.