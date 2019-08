in Schermbeck zu entdecken : Farben bringen neues Leben in die Ludgeruskirche

Das Kunstwerk besteht aus zwölf bunten Säcken. Foto: Schreiner

Schermbeck Johanna Schreiner hat eine Kunstwerk geschaffen, das aus ehemaligen Kohlensäcken besteht. Pastor Klaus Honermann hat die Künstlerin und ihr Werk bei einer Ausstellung in Dorsten kennengelernt.

„Ins Leben“ heißt ein Kunstwerk, das in den nächsten zwei Monaten in der Ludgeruskirche in Schermbeck gezeigt wird.

Das aus alten Kohlensäcken gestaltete rechteckige Kunstwerk liegt vor dem Taufbecken im hinteren Altarraum. Gestaltet wurde es von der in Niederbayern geborenen Johanna Schreiner, die in Augsburg lebt und arbeitet. Seit 2005 ist sie freischaffende Künstlerin. Nach einer Ausbildung in Druckgrafik und Malerei studierte sie in den Jahren 2006 bis 2013 bei namhaften Professoren Zeichnung und Malerei, zuletzt in der Meisterklasse von Professor Markus Lüpertz.

Johanna Schreiner ist Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler und Gründungsmitglied der Künstlergruppe „Breitengrad“. Als die Gruppe im vergangenen Jahr in der ehemalige Zeche Leopold in Dorsten eine Ausstellung gestaltete, lernte der Schermbecker Pastor Klaus Honermann die Künstlerin kennen, die gerne bereit war, ihr Werk für die Ludgeruskirche zur Verfügung zu stellen.

Das aus zwölf Teilflächen bestehende Kunstwerk „Ins Leben“ greift das Thema „Zeche“ auf. „Das Thema wollte ich farbig angehen. Ich arbeitete mit Originalutensilien des Bergbaus“, erläutert Johanna Schreiner. Sie wählte ehemalige Kohlensäcke aus. Lange experimentierte die Künstlerin mit den 100 mal 70 Zentimeter großen Säcken. „Ich trennte sie, nähte sie per Hand in langen Bahnen wieder zusammen, spannte sie auf Keilrahmen und bestrich sei mit Hasenleim, um sie schließlich bemalen zu können“, beschreibt Johanna Schreiner ihre Arbeitsweise.

Als Motive für die Bemalung entwickelte sie zahlreiche Ideen, die sie aber schließlich alle verwarf. Sie reduzierte alles Gegenständliche. Die Farbflächen gestaltete sie farbenfroh. „Bunte Farben symbolisieren für mich das Leben“, begründet Johanna Schreiner die Farbwahl. Die nicht mehr benötigten Kohlesäcke erhielten als Patchwork-Teppich ein neues Leben nach der Kohle. Das ergab den Namen „ins Leben“ für das Kunstwerk.

Pastor Honermann hat lyrische Betrachtungen zum Kunstwerk niedergeschrieben und sich dabei mit dem Energiewandel ebenso befasst wie mit dem Patchwork in Familien.